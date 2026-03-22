"Paris a décidé de rester fidèle à son histoire", se félicite Emmanuel Grégoire (PS), futur maire de la capitale, après la victoire avec plus de 50% de sa liste de la gauche unie hors LFI. Le successeur d'Anne Hidalgo voit dans son succès "une promesse exigeante" et "la victoire d'une certaine idée de Paris, un Paris vivant, un Paris progressiste, un Paris populaire, un Paris pour tous". SONORE
Grégoire: Paris "fidèle à son histoire" avec la victoire de la gauche hors LFI
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