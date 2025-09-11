 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Golshifteh Farahani, du cinéma d’auteur à Hollywood : une voix libre pour l’Iran

information fournie par France 24 11/09/2025 à 15:14

Née à Téhéran, exilée à Paris, Golshifteh Farahani est devenue l’un des visages du cinéma international. À 42 ans, elle a déjà tourné plus de cinquante films dans une dizaine de langues, passant des drames d’auteur européens aux superproductions hollywoodiennes. Actrice engagée, voix forte pour les droits des femmes et figure de l’exil iranien, elle préside cette année le jury du 51e Festival du cinéma américain de Deauville.

L'offre BoursoBank