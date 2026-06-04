À la Une de la presse ce jeudi 4 juin : les mères des victimes de Tiananmen ne sont pas autorisées à se rendre au cimetière en ce 37ème anniversaire du massacre. Le président de la FIFA Gianni Infantino est sous le feu des critiques pour sa philosophie du “toujours plus”. Et, alors que Victor Webanyama fait un premier match décevant pendant les finales de la NBA, un corgi est convaincu qu’il en sortira vainqueur.
"Gianni Infantino, meneur de jeu tout-puissant du football mondial"
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