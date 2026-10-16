Dans son deuxième long-métrage "Marie-Madeleine", sélectionné au dernier Festival de Cannes dans la section "Cannes Premières", la réalisatrice haïtienne Gessica Généus incarne une prostituée qui se lie d'amitié avec Joseph, un jeune évangéliste introverti et écrasé par le poids du dogme religieux.
Gessica Généus : "C'était une évidence pour moi de tourner en Haïti"
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