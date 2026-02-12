 Aller au contenu principal
Gaza-ville : l'ONU s'attaque au déblaiement d'une décharge à ciel ouvert

information fournie par AFP Video 12/02/2026 à 14:53

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a commencé à enlever d'énormes tas de déchets situés dans la zone du marché de Firas, au centre de Gaza-ville. Une décharge devenue une menace sanitaire pour la population.

