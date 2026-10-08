Après l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, Israël a lancé une offensive avec plusieurs objectifs affichés : ramener les otages, démanteler les capacités militaires du Hamas et faire en sorte que Gaza ne puisse plus constituer une menace pour Israël. Trois ans après, le moins que l'on puisse dire c'est que l'enclave palestinienne n'a plus du tout le même visage.
Gaza : plus de 8 bâtiments sur 10 endommagés ou détruits
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