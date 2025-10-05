Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'il espérait que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés chez eux dans "les prochains jours" après que le Hamas a dit être prêt à les libérer.
Gaza: Netanyahu dit espérer ramener tous les otages "dans les prochains jours"
