Hakim Khaldi : "La première urgence, c'est de réunifier le pays"

information fournie par France 24 • 04/10/2025 à 21:32

Après 50 ans de dictature, la Syrie organise ses premières élections législatives libres sur le papier, même si le nouvel homme fort du pays, l'ancien chef des rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Cham Ahmed al-Charaa, garde largement la main sur le processus électoral. Dans un discours remarqué à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière, il a promis de réunifier la Syrie et de juger les personnes responsables d'exactions à l'encontre des minorités. Des règlements de compte de l'ère post-Assad qui ont suscité beaucoup d'interrogations sur les intentions du nouveau pouvoir et sa capacité à ramener la sécurité dans le pays. Hakim Khaldi, humanitaire chez Médecins Sans Frontières et auteur de l'ouvrage "Dans la Syrie post-Assad : Carnets de bord" (éd. L'Harmattan), était l'invité d'"Au cœur de l’info".