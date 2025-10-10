Les otages retenus par le Hamas à Gaza devraient être libérés "lundi ou mardi", a déclaré jeudi Donald Trump lors d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Gaza: les otages devraient être libérés "lundi ou mardi", selon Trump
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro