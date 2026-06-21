Plus de 4 ans après le début la guerre en Ukraine, le conflit se poursuit sans perspective de règlement. La Russie mène même depuis plusieurs semaines des frappes massives sur le pays, parmi les plus dures jamais réalisées. Source de réconfort toutefois pour Kiev: le virage inattendu de Donald Trump en faveur de l'Ukraine au sommet du G7 cette semaine. L'ambassadeur de France en Ukraine, Gaël Veyssière, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info, en direct de Kiev.
Gaël Veyssière: "la Russie ne montre aucune volonté de dialogue sérieux sur l'Ukraine"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro