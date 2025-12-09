La fusion entre Netflix et Warner semblait acquise. Mais une offre hostile de Paramount-Skydance, soutenue par la famille Ellison, vient totalement rebattre les cartes. Un duel titanesque qui pourrait redessiner l’avenir du cinéma mondial.
Warner au cœur d’un thriller financier sur lequel plane l'ombre de Donald Trump
