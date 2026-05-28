Le 21 mai dernier, une frappe de drones ukrainiens a touché la ville de Starobilsk, dans l'est de l'Ukraine. Cette attaque qui a fait 21 morts alimente la propagande, du côté ukrainien comme du côté russe. Là où Kiev assure avoir touché un bâtiment militaire, Moscou affirme qu'un dortoir d'étudiants a été visé.
Frappe sur Starobilsk : Entre Kiev et Moscou, chacun sa version
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