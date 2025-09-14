Dans Premières cette semaine, rencontre avec l'écrivain, philosophe et essayiste Raphaël Enthoven, qui publie en cette rentrée littéraire "L'Albatros" (éd. de L'Observatoire). Cet hommage profond à sa mère disparue, l'écrivaine et critique littéraire Catherine David, est autant un portrait sensible qu'une invitation à lire ses livres. Raphaël Enthoven a placé son texte, tissé de musique, de philosophie, de littérature et de souvenirs, sous le patronage de Marcel Proust..
L'hommage littéraire et sensible de Raphaël Enthoven à sa mère dans 'L'Albatros'
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro