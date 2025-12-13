 Aller au contenu principal
Former des femmes aux métiers de la mine en Guinée

information fournie par France 24 13/12/2025 à 22:33

En Guinée, comme dans la majorité des métiers les femmes sont peu nombreuses dans le secteur de la mine où elles ne représentent que 15 % de la main-d’œuvre formelle selon le Ministère guinéen des mines. Mariama Daff, fondatrice et présidente de l'ONG Forces des Femmes était l'invitée du journal de l'Afrique. Elle a pour objectif de former plus de femmes aux métiers de la mine en Guinée .

