En Guinée, comme dans la majorité des métiers les femmes sont peu nombreuses dans le secteur de la mine où elles ne représentent que 15 % de la main-d’œuvre formelle selon le Ministère guinéen des mines. Mariama Daff, fondatrice et présidente de l'ONG Forces des Femmes était l'invitée du journal de l'Afrique. Elle a pour objectif de former plus de femmes aux métiers de la mine en Guinée .
Former des femmes aux métiers de la mine en Guinée
