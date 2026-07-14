Les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau depuis dimanche en fin d'après-midi ont parcouru environ 2.050 hectares, a annoncé mardi le préfet de Seine-et-Marne.
Forêt de Fontainebleau : les incendies ont parcouru quelque 2.050 hectares (préfet)
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