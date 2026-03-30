Avec deux victoires en deux matches, la dernière dimanche face à la Colombie (3-1), la tournée américaine des Bleus a été un franc succès, permettant aux joueurs de découvrir leur environnement à deux mois et demi du Mondial.
Football: une équipe de France remaniée bat facilement la Colombie 3-1
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro