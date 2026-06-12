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Football : on doit la Coupe du monde à... un Français !

information fournie par France 24 12/06/2026 à 00:33

Il y a 96 ans, l’Uruguay accueillait, le 13 juillet 1930, les premières rencontres de la Coupe Jules Rimet, plus connu sous le nom de la Coupe du monde de football. Jules Rimet était Français, plus précisément Haut-saônois convaincu que le football avait besoin de sa propre compétition mondiale. Et il avait raison !

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