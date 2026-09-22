Zinedine Zidane a dirigé sa première séance d’entraînement en tant que sélectionneur des Bleus.
Football : l'équipe de France entre dans sa nouvelle ère avec Zinedine Zidane
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