 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

information fournie par AFP Video 01/12/2025 à 17:35

Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1 à 0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima, une victoire fêtée sur place et à Rio, la ville du quadruple champion.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Baptiste Beaulieu: "la littérature jeunesse, c'est un moyen de pacifier la société de demain"

information fournie par France 24 30 nov.
2

Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote

information fournie par AFP Video 09:02
3

Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 09:02
4

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 11:11
5

Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?

information fournie par Boursorama 11:08
6

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 11:29
7

Hong Kong: les équipes d'identification des victimes pénètrent dans le lotissement incendié

information fournie par AFP Video 29 nov.
8

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 11:29
1
1

En France, toutes les 2 min 30, une femme subit un viol ou une tentative de viol !

information fournie par France 24 25 nov.
5
2

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
3

Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"

information fournie par France 24 25 nov.
1
4

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Crash du Rio-Paris : début des réquisitions devant la cour d'appel

information fournie par AFP Video 26 nov.
7

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
8

Les multinationales pratiquent-elles toujours autant l’optimisation fiscale ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
2
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank