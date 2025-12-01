Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1 à 0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima, une victoire fêtée sur place et à Rio, la ville du quadruple champion.
Football: Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores
