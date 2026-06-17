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Foot : Mbappé continue d'écrire l'Histoire des Bleus

information fournie par France 24 17/06/2026 à 00:32

Depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930, l'équipe de France occupe une place à part dans l'histoire du football mondial. En effet, les Tricolores sont l’une des rares nations à avoir participé à la toute première compétition internationale de football, organisée en Uruguay. Pour autant, la France n'était pas encore une nation de football.

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