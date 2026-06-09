Vagues de chaleur à répétition : l'Inde suffoque et souffre des pénuries d'eau

information fournie par France 24 • 09/06/2026 à 11:16

Fin avril, 98 des 100 villes les plus chaudes du monde se trouvaient en Inde. De mi-avril à mai 2026, les températures maximales quotidiennes ont dépassé les 46 °C dans certaines régions de l’Inde. Lors des épisodes extrêmes, l’absence d’accès à la climatisation peut devenir une question de vie ou de mort dans le pays le plus peuplé du monde. Si les chiffres officiels font état de 37 décès liés à la canicule, certaines associations affirment qu’ils sont très loin de refléter la réalité. À cette pression thermique s’ajoutent des pénuries d’eau aiguës dans plusieurs régions du pays. Reportage de Navodita Kumari et Fantine Dantzer.