Le projet franco-germano-espagnol d'avion de combat du futur est officiellement abandonné. Lancé en 2017 avec l'ambition de renforcer la souveraineté européenne, le SCAF devait succéder au Rafale et à l'Eurofighter. Huit ans plus tard, les rivalités industrielles et les divergences stratégiques ont eu raison du programme.
SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro