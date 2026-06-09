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SCAF : comment le grand avion de combat européen s'est écrasé avant de décoller

information fournie par France 24 09/06/2026 à 11:05

Le projet franco-germano-espagnol d'avion de combat du futur est officiellement abandonné. Lancé en 2017 avec l'ambition de renforcer la souveraineté européenne, le SCAF devait succéder au Rafale et à l'Eurofighter. Huit ans plus tard, les rivalités industrielles et les divergences stratégiques ont eu raison du programme.

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1 commentaire

  • 11:40

    Comment est-il possible de s’écraser avant de décoller !!!!!

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