Erling Haaland et ses coéquipiers norvégiens ont revêtu des tenues vikings pour la photo officielle d'équipe de la Coupe du monde 2026 qui sera intitulée "The Vikings Are Coming" ["Les Vikings arrivent" en francais].
Mondial-2026: les Norvégiens en vikings pour la photo d’équipe
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