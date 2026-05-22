Meriem Hadjal, arrivée ce matin à Paris depuis la Turquie, raconte les "tortures" qu'elle a subie après l'interception par Israël le 18 mai de son bateau, qui participait à la "flottille pour Gaza". "J'ai subi des attouchements", assure-t-elle à l'aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle, après le tollé international provoqué par une vidéo montrant les militants étrangers de la flottille se faire humilier en détention.
Flottille pour Gaza: une militante assure avoir été victime de "tortures"
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