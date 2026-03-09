Les écrans de la salle de supervision d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, diffusaient lundi des indices boursiers majoritairement dans le rouge, alors que la flambée des prix du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient.
Flambée des prix du pétrole: les indices boursiers dans le rouge chez Euronext à Paris
