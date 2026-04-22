Mardi soir, Emmanuel Macron a estimé qu'Israël devait "renoncer à ses visées territoriales" au Liban, ajoutant que le Hezbollah devait "cesser" ses tirs vers le territoire israélien. Malgré la trêve de dix jours, les tirs se poursuivent. La Finul, la Force intérimaire des Nations unies au Liban, constate régulièrement des violations de part et d'autre. La mission de l'ONU doit se terminer fin décembre mais le président français s'est dit prêt à "maintenir son engagement sur le terrain".
Finul : l'impuissance des Casques bleus
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