Les stars ont défilé mardi sur le tapis rouge, pour la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, parmi lesquelles le réalisateur Peter Jackson, qui s'est vu décerner une Palme d'honneur.
Festival de Cannes: le cinéaste Peter Jackson reçoit une Palme d'honneur
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