Ferre Gola à l’Accor Arena : “Le Padre” de la rumba congolaise en concert à Paris le 04 avril 2026

information fournie par France 24 06/02/2026 à 23:08

cône de la rumba congolaise, Ferre Gola est l'invité du Journal de l’Afrique sur France 24. De ses débuts avec Wenge Musica à son ascension en solo, le Padre se confie à Fatimata Wane à l’occasion de son grand concert prévu le 4 avril 2026 à l’Accor Arena. Un retour très attendu, après une date annulée en 2025. L’artiste évoque son parcours, ses influences et sa vision de la musique congolaise d’aujourd’hui.

