cône de la rumba congolaise, Ferre Gola est l'invité du Journal de l’Afrique sur France 24. De ses débuts avec Wenge Musica à son ascension en solo, le Padre se confie à Fatimata Wane à l’occasion de son grand concert prévu le 4 avril 2026 à l’Accor Arena. Un retour très attendu, après une date annulée en 2025. L’artiste évoque son parcours, ses influences et sa vision de la musique congolaise d’aujourd’hui.
Ferre Gola à l’Accor Arena : “Le Padre” de la rumba congolaise en concert à Paris le 04 avril 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro