Les Bleus voulaient envoyer un message à leurs adversaires, c’est réussi. Dans un match où ils ont mené jusqu’à 29-0, l’équipe de France a battu l’Irlande pour son entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations (36-14). Dans un Stade de France bouillant malgré la pluie, Antoine Dupont en a également profité pour faire son grand retour avec la sélection nationale, 11 mois après sa grave blessure au genou droit. Les Bleus ont en plus obtenu le bonus offensif… une soirée parfaite, en somme.
Le XV de France écrase l’Irlande pour son entrée dans le tournoi des Six Nations
