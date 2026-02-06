 Aller au contenu principal
Le XV de France écrase l’Irlande pour son entrée dans le tournoi des Six Nations

information fournie par France 24 06/02/2026 à 09:24

Les Bleus voulaient envoyer un message à leurs adversaires, c’est réussi. Dans un match où ils ont mené jusqu’à 29-0, l’équipe de France a battu l’Irlande pour son entrée en lice dans le Tournoi des Six Nations (36-14). Dans un Stade de France bouillant malgré la pluie, Antoine Dupont en a également profité pour faire son grand retour avec la sélection nationale, 11 mois après sa grave blessure au genou droit. Les Bleus ont en plus obtenu le bonus offensif… une soirée parfaite, en somme.

