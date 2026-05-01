Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) bat son plein à Abidjan pour sa 18ᵉ édition. Porté par Magic System, ce rendez-vous incontournable des musiques africaines réunit cette année encore de grandes stars, de Youssou N'Dour à Black M en passant par Fatoumata Diawara. Entre concerts, engagement social et mise à l’honneur du Gabon, le festival confirme son rôle majeur sur la scène culturelle du continent.
Femua 2026 : Youssou N'Dour, Black M et Fatoumata Diawara à l’affiche d’un festival incontournable
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