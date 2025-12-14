Féminicides en hausse : une démobilisation des pouvoirs publics ?

information fournie par France 24 • 14/12/2025 à 16:41

Dans votre magazine, une séquence qui a particulièrement fait réagir. Alors qu'elle est filmée, la Première Dame a insulté un groupe de militantes du collectif NousToutes, venu interrompre le spectacle d'Ary Abittan, un comédien accusé de viol, mais qui a bénéficié d'un non-lieu. Cette séquence est l'occasion de mettre en lumière la mission de ce collectif. Pour nous accompagner cette semaine, la journaliste spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles Laurène Daycard. L'autrice de "Nos Absentes" reconstitue le parcours des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.