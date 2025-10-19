Le périmètre du musée du Louvre était fermé dimanche et la police déployée sur place après que des bijoux "d'une valeur inestimable", selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, ont été dérobés dans "la salle Apollon" du musée parisien, le plus visité du monde.
Paris: la police déployée au musée du Louvre après un vol de bijoux
