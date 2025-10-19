Les Boliviens se rendaient aux urnes dimanche pour choisir entre deux candidats favorables aux entreprises lors des élections présidentielles, mettant fin à deux décennies de régime socialiste qui ont plongé ce pays d'Amérique du Sud dans une crise économique profonde.
Les Boliviens aux urnes pour les élections présidentielles
