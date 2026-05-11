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Faut-il avoir peur de l'hantavirus ?

information fournie par France 24 11/05/2026 à 19:07

Une passagère française rapatriée de la croisière à bord du "MV Hondius" a été testée positive parmi les cinq passagers rapatriés et confinés à l'hôpital Bichat à Paris. Si 22 autres cas contacts ont été identifiés en France, selon l'OMS, le risque d'épidémie reste faible. Les explications avec Yahia Mekki, virologue au CHU de Lyon.

Hantavirus

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