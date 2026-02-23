Après la mort dimanche du chef d’un des plus gros cartels du Mexique, certaines rumeurs sont apparues sur les réseaux sociaux. Selon une influenceuse proche de Donald Trump, les États-Unis auraient mené l'opération. En représailles, le cartel auraient lancé une attaque sur un aéroport pour prendre des touristes américains en otage. Des intox qui ont eu des conséquences très concrètes. Décryptage dans Info Intox de Jules BOITEAU.
Fausse attaque de cartel et psychose dans un aéroport du Mexique
