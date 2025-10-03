Le premier secrétaire du PS Olivier Faure déclare à la presse devant Matignon qu'il va demander au Premier ministre Sébastien Lecornu un "vote" du Parlement sur la réforme des retraites.
Faure (PS) va demander à Lecornu un "vote" du Parlement sur la réforme des retraites
