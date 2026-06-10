Un nombre record d’alpinistes a atteint le sommet de l’Everest cette saison, alors que les autorités népalaises célèbrent plusieurs ascensions historiques à l’approche de la fin des expéditions de printemps.
Everest: une fin de saison marquée par une série de records
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