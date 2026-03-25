La procureure de Paris, Laure Beccuau, déclare lors d'une conférence de presse que quatre personnes ont été déjà mises en examen dans le dossier qui a été ouvert à la suite de l'évasion d'Ilyas Kherbouch de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). SONORE
Evasion de "Ganito": quatre personnes déjà mises en examen (procureure de Paris)
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