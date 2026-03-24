Les députés observent une minute de silence en hommage à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin, également ancien député, décédé dimanche à l'âge de 88 ans.
Mort de Lionel Jospin: l'Assemblée nationale observe une minute de silence
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