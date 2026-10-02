Depuis le début de la semaine, le mouvement de blocage des lycées prend de l'ampleur et de nombreuses images de violence y sont associées. L'occasion pour les responsables politiques de se livrer une bataille sur ce sujet. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a assuré qu'une étudiante avait été agressée. Le ministre de l'Éducation Nationale Edouard Geffray que des personnels avaient été aspergés d'essence. Est-ce vrai ? Décryptage dans Info Intox avec Jules BOITEAU.
Étudiante "blessée par des agresseurs", "personnel aspergé d'essence" : le gouvernement a menti ?
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