Éthiopie : que veut vraiment Abiy Ahmed pour son pays ?

information fournie par France 24 • 25/10/2026 à 22:36

L'Éthiopie, un géant africain à l'histoire millénaire, mais un pays profondément divisé.

Quatre ans après l'accord de Pretoria, les tensions persistent et les fractures politiques restent entières. Pourquoi est-il si difficile de construire un projet commun dans ce pays aux multiples peuples, langues et traditions ? Au pouvoir depuis 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed porte une vision ambitieuse de l'Éthiopie. Mais sa conception du pouvoir, ses relations avec l'Érythrée et sa volonté d'obtenir un accès à la mer Rouge soulèvent de nombreuses questions.

Comment comprendre les contradictions de l'Éthiopie ? Quels sont les véritables ressorts de ses conflits ? Quelle influence exercent les Émirats arabes unis et les partenaires internationaux ? Et quel avenir pour cette puissance majeure de la Corne de l'Afrique ? Dans le Journal de l'Afrique, Fatimata Wane reçoit Éloi Ficquet, historien et anthropologue, maître de conférences à l'EHESS, spécialiste de l'Éthiopie et de la Corne de l'Afrique. Un entretien pour comprendre l'Éthiopie au-delà des crises qui font l'actualité.