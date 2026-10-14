ETF : les clés pour construire un portefeuille solide et cohérent

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Les ETF ont profondément transformé la façon d'investir en Bourse. Simples, accessibles et diversifiés, ils permettent aujourd'hui de bâtir un portefeuille complet avec un nombre limité de lignes. Comment définir une allocation adaptée à ses objectifs, éviter les erreurs les plus fréquentes et gérer son portefeuille dans la durée ? Éléments de réponse avec Olivier Genin, directeur adjoint des stratégies de marché et de produits chez Amundi ETF & Indexing