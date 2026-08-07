Donald Trump a signé jeudi un décret contre le "tourisme des naissances", consistant pour des étrangères à accoucher aux États-Unis afin que leur enfant soit américain, dans une nouvelle tentative pour remettre en cause le droit du sol, pourtant confirmé en juin par la Cour suprême.
Etats-Unis: Trump tente à nouveau de contester le droit du sol, à la marge
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