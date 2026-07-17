Donald Trump a dénoncé des "vulnérabilités choquantes" dans le système électoral américain, pointant notamment du doigt la Chine dans une allocution extraordinaire où il laisse planer son intention de contester les résultats des élections cruciales de mi-mandat en novembre.
États-Unis : Trump martèle ses accusations de fraude à trois mois des élections
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