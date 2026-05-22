Le Colorado traverse sa pire sécheresse depuis des décennies. Le manteau neigeux des montagnes Rocheuses a atteint des niveaux historiquement bas et les réservoirs s'assèchent à vue d'œil, faisant craindre une saison des incendies particulièrement dévastatrice.
Etats-Unis: Face à une sécheresse record, le Colorado se prépare à la saison des incendies
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