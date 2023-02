Est-il temps de reconsidérer le Japon et la Chine ?

information fournie par Ecorama • 24/02/2023 à 14:10

Alors que les investisseurs ont les yeux rivés sur l'inflation aux Etats-Unis et en Europe, le Japon et la Chine apportent leurs lots de signaux favorables. Faut-il reconsidérer ces deux places d'investissements, et comment se positionner ? Les conseils de Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Ecorama du 24 février 2023, présenté par Julien Gagliardi sur Boursorama.com