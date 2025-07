Boursolive : quelle place pour les crypto-actifs en Europe ?

information fournie par BoursoBank • 18/07/2025 à 14:15

En plusieurs années, le bitcoin et les autres crypto-actifs ont trouvé leur place parmi les autres actifs financiers. Dans le cadre de l'événément Boursolive diffusé le 23 et 24 juin, on a posé la question de savoir quel rôle ils occupaient aujourd'hui en Europe et comment le vieux Continent pouvait avoir son rôle à jouer dans ce mouvement inédit sur les actifs financiers.

Pour répondre à tous ces sujets; Benoit Pellevoizin, directeur marketing, communication et relation Investisseurs chez Coinshares France était sur le plateau de Boursorama.