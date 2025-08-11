 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Colombie: recueillement sur le site où le candidat à la présidence Miguel Uribe a été abattu

information fournie par AFP Video 11/08/2025 à 18:06

Des Colombiens commencent à se rassembler sur le site où le candidat à la présidence colombienne Miguel Uribe a été abattu lors d'un discours publique dans le quartier de Modelia à Bogota.

