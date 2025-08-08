Le petit train blanc et rouge serpente à faible allure dans les ruelles pavées de la butte Montmartre, à Paris, quelques jours après un accident en Corse qui interroge sur la sécurité d'une activité touristique strictement encadrée.
La sécurité, train-train quotidien des petits trains
