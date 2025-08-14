Des dizaines de militants et d'habitants ont manifesté mardi contre la présence du vice-président américain JD Vance dans une région rurale du sud-ouest de l'Angleterre, où il passe ses vacances en famille.
"Pas le bienvenu": une ville anglaise manifeste contre les vacances de JD Vance
